LENZ
42.27 USD 0.58 (1.39%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LENZ ha avuto una variazione del 1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.50 e ad un massimo di 44.00.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
41.50 44.00
Intervallo Annuale
16.54 44.00
- Chiusura Precedente
- 41.69
- Apertura
- 42.37
- Bid
- 42.27
- Ask
- 42.57
- Minimo
- 41.50
- Massimo
- 44.00
- Volume
- 1.306 K
- Variazione giornaliera
- 1.39%
- Variazione Mensile
- 9.62%
- Variazione Semestrale
- 67.67%
- Variazione Annuale
- 79.11%
20 settembre, sabato