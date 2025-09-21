FiyatlarBölümler
Dövizler / LB
Geri dön - Hisse senetleri

LB

51.48 USD 1.11 (2.11%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LB fiyatı bugün -2.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.11 ve Yüksek fiyatı olarak 52.83 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
51.11 52.83
Yıllık aralık
38.73 87.59
Önceki kapanış
52.59
Açılış
52.82
Satış
51.48
Alış
51.78
Düşük
51.11
Yüksek
52.83
Hacim
686
Günlük değişim
-2.11%
Aylık değişim
-2.37%
6 aylık değişim
-28.38%
Yıllık değişim
32.92%
21 Eylül, Pazar