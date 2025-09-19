Währungen / LB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LB
52.59 USD 0.68 (1.31%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LB hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.24 bis zu einem Hoch von 54.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
52.24 54.20
Jahresspanne
38.73 87.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.91
- Eröffnung
- 52.48
- Bid
- 52.59
- Ask
- 52.89
- Tief
- 52.24
- Hoch
- 54.20
- Volumen
- 754
- Tagesänderung
- 1.31%
- Monatsänderung
- -0.27%
- 6-Monatsänderung
- -26.84%
- Jahresänderung
- 35.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K