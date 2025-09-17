Валюты / LB
LB
52.13 USD 0.53 (1.03%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LB за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.40, а максимальная — 52.50.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
51.40 52.50
Годовой диапазон
38.73 87.59
- Предыдущее закрытие
- 51.60
- Open
- 52.00
- Bid
- 52.13
- Ask
- 52.43
- Low
- 51.40
- High
- 52.50
- Объем
- 343
- Дневное изменение
- 1.03%
- Месячное изменение
- -1.14%
- 6-месячное изменение
- -27.48%
- Годовое изменение
- 34.60%
