FiyatlarBölümler
Dövizler / JVA
Geri dön - Hisse senetleri

JVA: Coffee Holding Co Inc

5.32 USD 0.12 (2.21%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JVA fiyatı bugün -2.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.27 ve Yüksek fiyatı olarak 5.58 aralığında işlem gördü.

Coffee Holding Co Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JVA haberleri

Günlük aralık
5.27 5.58
Yıllık aralık
2.69 9.93
Önceki kapanış
5.44
Açılış
5.47
Satış
5.32
Alış
5.62
Düşük
5.27
Yüksek
5.58
Hacim
224
Günlük değişim
-2.21%
Aylık değişim
28.81%
6 aylık değişim
44.57%
Yıllık değişim
61.21%
21 Eylül, Pazar