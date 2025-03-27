КотировкиРазделы
Валюты / JVA
Назад в Рынок акций США

JVA: Coffee Holding Co Inc

4.78 USD 0.38 (8.64%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JVA за сегодня изменился на 8.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.84.

Следите за динамикой Coffee Holding Co Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости JVA

Дневной диапазон
4.40 4.84
Годовой диапазон
2.69 9.93
Предыдущее закрытие
4.40
Open
4.40
Bid
4.78
Ask
5.08
Low
4.40
High
4.84
Объем
303
Дневное изменение
8.64%
Месячное изменение
15.74%
6-месячное изменение
29.89%
Годовое изменение
44.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.