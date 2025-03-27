Валюты / JVA
JVA: Coffee Holding Co Inc
4.78 USD 0.38 (8.64%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JVA за сегодня изменился на 8.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.84.
Следите за динамикой Coffee Holding Co Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JVA
Дневной диапазон
4.40 4.84
Годовой диапазон
2.69 9.93
- Предыдущее закрытие
- 4.40
- Open
- 4.40
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Low
- 4.40
- High
- 4.84
- Объем
- 303
- Дневное изменение
- 8.64%
- Месячное изменение
- 15.74%
- 6-месячное изменение
- 29.89%
- Годовое изменение
- 44.85%
