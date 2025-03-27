Währungen / JVA
JVA: Coffee Holding Co Inc
5.48 USD 0.04 (0.74%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JVA hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.29 bis zu einem Hoch von 5.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coffee Holding Co Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.29 5.58
Jahresspanne
2.69 9.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.44
- Eröffnung
- 5.47
- Bid
- 5.48
- Ask
- 5.78
- Tief
- 5.29
- Hoch
- 5.58
- Volumen
- 146
- Tagesänderung
- 0.74%
- Monatsänderung
- 32.69%
- 6-Monatsänderung
- 48.91%
- Jahresänderung
- 66.06%
