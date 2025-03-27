Valute / JVA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
JVA: Coffee Holding Co Inc
5.32 USD 0.12 (2.21%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JVA ha avuto una variazione del -2.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.27 e ad un massimo di 5.58.
Segui le dinamiche di Coffee Holding Co Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.27 5.58
Intervallo Annuale
2.69 9.93
- Chiusura Precedente
- 5.44
- Apertura
- 5.47
- Bid
- 5.32
- Ask
- 5.62
- Minimo
- 5.27
- Massimo
- 5.58
- Volume
- 224
- Variazione giornaliera
- -2.21%
- Variazione Mensile
- 28.81%
- Variazione Semestrale
- 44.57%
- Variazione Annuale
- 61.21%
21 settembre, domenica