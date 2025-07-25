KotasyonBölümler
ISCV: iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

66.99 USD 0.46 (0.69%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ISCV fiyatı bugün 0.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.70 ve Yüksek fiyatı olarak 67.06 aralığında işlem gördü.

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ISCV haberleri

Sıkça sorulan sorular

ISCV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares Morningstar Small-Cap Value ETF hisse senedi 66.99 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 66.70 - 67.06 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 66.53 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 10 değerine ulaştı. ISCV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF hisse senedi şu anda 66.99 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.83% ve USD değerlerini izler. ISCV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ISCV hisse senedi nasıl alınır?

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF hisselerini şu anki 66.99 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 66.99 ve Ask 67.29 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 10 ve günlük değişim oranı 0.21% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ISCV fiyat hareketlerini takip edin.

ISCV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 50.74 - 70.12 ve mevcut fiyatı 66.99 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 66.99 veya Ask 67.29 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.27% ve 6 aylık değişim oranı 18.61% değerlerini karşılaştırır. ISCV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 70.12 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 50.74 - 70.12). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 66.53 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Morningstar Small-Cap Value ETF performansını takip edin.

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 50.74 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 66.99 ve hareket ettiği yıllık aralık 50.74 - 70.12 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ISCV fiyat hareketlerini izleyin.

ISCV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 66.53 ve yıllık değişim oranı 5.83% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
66.70 67.06
Yıllık aralık
50.74 70.12
Önceki kapanış
66.53
Açılış
66.85
Satış
66.99
Alış
67.29
Düşük
66.70
Yüksek
67.06
Hacim
10
Günlük değişim
0.69%
Aylık değişim
0.27%
6 aylık değişim
18.61%
Yıllık değişim
5.83%
