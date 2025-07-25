- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ISCV: iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
A taxa do ISCV para hoje mudou para 0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.70 e o mais alto foi 67.06.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Morningstar Small-Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISCV Notícias
- Should iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) Be on Your Investing Radar?
- This Week In Markets: Volatility, Trade Tensions, And Earnings Beats
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Should iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) Be on Your Investing Radar?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ISCV hoje?
Hoje iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) está avaliado em 66.99. O instrumento é negociado dentro de 66.70 - 67.06, o fechamento de ontem foi 66.53, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ISCV em tempo real.
As ações de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Morningstar Small-Cap Value ETF está avaliado em 66.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.83% e USD. Monitore os movimentos de ISCV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ISCV?
Você pode comprar ações de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) pelo preço atual 66.99. Ordens geralmente são executadas perto de 66.99 ou 67.29, enquanto 10 e 0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ISCV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ISCV?
Investir em iShares Morningstar Small-Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 50.74 - 70.12 e o preço atual 66.99. Muitos comparam 0.27% e 18.61% antes de enviar ordens em 66.99 ou 67.29. Estude as mudanças diárias de preço de ISCV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Morningstar Small-Cap Value ETF?
O maior preço de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) no último ano foi 70.12. As ações oscilaram bastante dentro de 50.74 - 70.12, e a comparação com 66.53 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Morningstar Small-Cap Value ETF?
O menor preço de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) no ano foi 50.74. A comparação com o preço atual 66.99 e 50.74 - 70.12 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ISCV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ISCV?
No passado iShares Morningstar Small-Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 66.53 e 5.83% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 66.53
- Open
- 66.85
- Bid
- 66.99
- Ask
- 67.29
- Low
- 66.70
- High
- 67.06
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.69%
- Mudança mensal
- 0.27%
- Mudança de 6 meses
- 18.61%
- Mudança anual
- 5.83%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.182%
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%