ISCV: iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

66.99 USD 0.46 (0.69%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ISCV para hoje mudou para 0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.70 e o mais alto foi 67.06.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Morningstar Small-Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ISCV hoje?

Hoje iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) está avaliado em 66.99. O instrumento é negociado dentro de 66.70 - 67.06, o fechamento de ontem foi 66.53, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ISCV em tempo real.

As ações de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Morningstar Small-Cap Value ETF está avaliado em 66.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.83% e USD. Monitore os movimentos de ISCV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ISCV?

Você pode comprar ações de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) pelo preço atual 66.99. Ordens geralmente são executadas perto de 66.99 ou 67.29, enquanto 10 e 0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ISCV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ISCV?

Investir em iShares Morningstar Small-Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 50.74 - 70.12 e o preço atual 66.99. Muitos comparam 0.27% e 18.61% antes de enviar ordens em 66.99 ou 67.29. Estude as mudanças diárias de preço de ISCV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares Morningstar Small-Cap Value ETF?

O maior preço de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) no último ano foi 70.12. As ações oscilaram bastante dentro de 50.74 - 70.12, e a comparação com 66.53 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares Morningstar Small-Cap Value ETF?

O menor preço de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) no ano foi 50.74. A comparação com o preço atual 66.99 e 50.74 - 70.12 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ISCV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ISCV?

No passado iShares Morningstar Small-Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 66.53 e 5.83% após os eventos corporativos.

Faixa diária
66.70 67.06
Faixa anual
50.74 70.12
Fechamento anterior
66.53
Open
66.85
Bid
66.99
Ask
67.29
Low
66.70
High
67.06
Volume
10
Mudança diária
0.69%
Mudança mensal
0.27%
Mudança de 6 meses
18.61%
Mudança anual
5.83%
23 outubro, quinta-feira
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
4.06 milh
Projeç.
Prév.
4.00 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
1.5%
Projeç.
Prév.
-0.2%
14:25
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão TIPS a 5 anos
Atu.
1.182%
Projeç.
Prév.
1.650%