ISCV: iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
Der Wechselkurs von ISCV hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.70 bis zu einem Hoch von 67.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Morningstar Small-Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ISCV heute?
Die Aktie von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) notiert heute bei 66.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 66.70 - 67.06 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 66.53 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von ISCV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ISCV Dividenden?
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF wird derzeit mit 66.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ISCV zu verfolgen.
Wie kaufe ich ISCV-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) zum aktuellen Kurs von 66.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 66.99 oder 67.29 platziert, während 10 und 0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ISCV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ISCV-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Morningstar Small-Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 50.74 - 70.12 und der aktuelle Kurs 66.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.27% und 18.61%, bevor sie Orders zu 66.99 oder 67.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ISCV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF?
Der höchste Kurs von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) im vergangenen Jahr lag bei 70.12. Innerhalb von 50.74 - 70.12 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 66.53 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) im Laufe des Jahres betrug 50.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 66.99 und der Spanne 50.74 - 70.12 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ISCV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ISCV statt?
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 66.53 und 5.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.53
- Eröffnung
- 66.85
- Bid
- 66.99
- Ask
- 67.29
- Tief
- 66.70
- Hoch
- 67.06
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.69%
- Monatsänderung
- 0.27%
- 6-Monatsänderung
- 18.61%
- Jahresänderung
- 5.83%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%