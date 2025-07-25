KurseKategorien
Währungen / ISCV
Zurück zum Aktien

ISCV: iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

66.99 USD 0.46 (0.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ISCV hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.70 bis zu einem Hoch von 67.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Morningstar Small-Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ISCV News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ISCV heute?

Die Aktie von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) notiert heute bei 66.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 66.70 - 67.06 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 66.53 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von ISCV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ISCV Dividenden?

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF wird derzeit mit 66.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ISCV zu verfolgen.

Wie kaufe ich ISCV-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) zum aktuellen Kurs von 66.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 66.99 oder 67.29 platziert, während 10 und 0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ISCV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ISCV-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Morningstar Small-Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 50.74 - 70.12 und der aktuelle Kurs 66.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.27% und 18.61%, bevor sie Orders zu 66.99 oder 67.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ISCV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF?

Der höchste Kurs von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) im vergangenen Jahr lag bei 70.12. Innerhalb von 50.74 - 70.12 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 66.53 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) im Laufe des Jahres betrug 50.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 66.99 und der Spanne 50.74 - 70.12 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ISCV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ISCV statt?

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 66.53 und 5.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
66.70 67.06
Jahresspanne
50.74 70.12
Vorheriger Schlusskurs
66.53
Eröffnung
66.85
Bid
66.99
Ask
67.29
Tief
66.70
Hoch
67.06
Volumen
10
Tagesänderung
0.69%
Monatsänderung
0.27%
6-Monatsänderung
18.61%
Jahresänderung
5.83%
23 Oktober, Donnerstag
12:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
4.06 M
Erw
Vorh
4.00 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
1.5%
Erw
Vorh
-0.2%
14:25
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
5-jährige TIPS-Auktion
Akt
1.182%
Erw
Vorh
1.650%