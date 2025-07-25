QuotazioniSezioni
Valute / ISCV
Tornare a Azioni

ISCV: iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

67.19 USD 0.66 (0.99%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ISCV ha avuto una variazione del 0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.70 e ad un massimo di 67.27.

Segui le dinamiche di iShares Morningstar Small-Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ISCV News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ISCV oggi?

Oggi le azioni iShares Morningstar Small-Cap Value ETF sono prezzate a 67.19. Viene scambiato all'interno di 66.70 - 67.27, la chiusura di ieri è stata 66.53 e il volume degli scambi ha raggiunto 21. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ISCV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Morningstar Small-Cap Value ETF pagano dividendi?

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF è attualmente valutato a 67.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ISCV.

Come acquistare azioni ISCV?

Puoi acquistare azioni iShares Morningstar Small-Cap Value ETF al prezzo attuale di 67.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 67.19 o 67.49, mentre 21 e 0.51% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ISCV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ISCV?

Investire in iShares Morningstar Small-Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 50.74 - 70.12 e il prezzo attuale 67.19. Molti confrontano 0.57% e 18.96% prima di effettuare ordini su 67.19 o 67.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ISCV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Morningstar Small-Cap Value ETF?

Il prezzo massimo di iShares Morningstar Small-Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 70.12. All'interno di 50.74 - 70.12, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 66.53 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Morningstar Small-Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Morningstar Small-Cap Value ETF?

Il prezzo più basso di iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) nel corso dell'anno è stato 50.74. Confrontandolo con gli attuali 67.19 e 50.74 - 70.12 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ISCV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ISCV?

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 66.53 e 6.15%.

Intervallo Giornaliero
66.70 67.27
Intervallo Annuale
50.74 70.12
Chiusura Precedente
66.53
Apertura
66.85
Bid
67.19
Ask
67.49
Minimo
66.70
Massimo
67.27
Volume
21
Variazione giornaliera
0.99%
Variazione Mensile
0.57%
Variazione Semestrale
18.96%
Variazione Annuale
6.15%
23 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
4.06 M
Fcst
Prev
4.00 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
1.5%
Fcst
Prev
-0.2%
14:25
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta TIPS a 5 anni
Agire
1.182%
Fcst
Prev
1.650%