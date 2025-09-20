IMCG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedi 82.65 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 82.22 - 83.57 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 83.25 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 201 değerine ulaştı. IMCG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedi şu anda 82.65 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 13.22% ve USD değerlerini izler. IMCG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IMCG hisse senedi nasıl alınır? iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisselerini şu anki 82.65 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 82.65 ve Ask 82.95 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 201 ve günlük değişim oranı -1.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IMCG fiyat hareketlerini takip edin.

IMCG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 61.65 - 83.63 ve mevcut fiyatı 82.65 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 82.65 veya Ask 82.95 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.22% ve 6 aylık değişim oranı 14.00% değerlerini karşılaştırır. IMCG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 83.63 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 61.65 - 83.63). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 83.25 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF performansını takip edin.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 61.65 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 82.65 ve hareket ettiği yıllık aralık 61.65 - 83.63 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IMCG fiyat hareketlerini izleyin.