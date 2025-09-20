KotasyonBölümler
Dövizler / IMCG
Geri dön - Hisse senetleri

IMCG: iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

82.65 USD 0.60 (0.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IMCG fiyatı bugün -0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.22 ve Yüksek fiyatı olarak 83.57 aralığında işlem gördü.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IMCG haberleri

Sıkça sorulan sorular

IMCG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedi 82.65 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 82.22 - 83.57 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 83.25 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 201 değerine ulaştı. IMCG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedi şu anda 82.65 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 13.22% ve USD değerlerini izler. IMCG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IMCG hisse senedi nasıl alınır?

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisselerini şu anki 82.65 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 82.65 ve Ask 82.95 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 201 ve günlük değişim oranı -1.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IMCG fiyat hareketlerini takip edin.

IMCG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 61.65 - 83.63 ve mevcut fiyatı 82.65 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 82.65 veya Ask 82.95 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.22% ve 6 aylık değişim oranı 14.00% değerlerini karşılaştırır. IMCG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 83.63 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 61.65 - 83.63). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 83.25 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF performansını takip edin.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 61.65 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 82.65 ve hareket ettiği yıllık aralık 61.65 - 83.63 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IMCG fiyat hareketlerini izleyin.

IMCG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 83.25 ve yıllık değişim oranı 13.22% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
82.22 83.57
Yıllık aralık
61.65 83.63
Önceki kapanış
83.25
Açılış
83.57
Satış
82.65
Alış
82.95
Düşük
82.22
Yüksek
83.57
Hacim
201
Günlük değişim
-0.72%
Aylık değişim
0.22%
6 aylık değişim
14.00%
Yıllık değişim
13.22%
07 Ekim, Salı
12:30
USD
Ticaret Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​33.988 B
Önceki
$​-78.311 B
12:30
USD
İhracat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​280.464 B
12:30
USD
İthalat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​358.775 B
14:05
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
3 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
3.576%
Beklenti
Önceki
3.485%
19:00
USD
Fed Tüketici Kredisi m/m
Açıklanan
$​0.36 B
Beklenti
$​11.24 B
Önceki
$​18.05 B