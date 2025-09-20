- Visão do mercado
IMCG: iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
A taxa do IMCG para hoje mudou para -0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.22 e o mais alto foi 83.57.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IMCG hoje?
Hoje iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) está avaliado em 82.65. O instrumento é negociado dentro de 82.22 - 83.57, o fechamento de ontem foi 83.25, e o volume de negociação atingiu 201. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IMCG em tempo real.
As ações de iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF está avaliado em 82.65. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.22% e USD. Monitore os movimentos de IMCG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IMCG?
Você pode comprar ações de iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) pelo preço atual 82.65. Ordens geralmente são executadas perto de 82.65 ou 82.95, enquanto 201 e -1.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IMCG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IMCG?
Investir em iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF envolve considerar a faixa anual 61.65 - 83.63 e o preço atual 82.65. Muitos comparam 0.22% e 14.00% antes de enviar ordens em 82.65 ou 82.95. Estude as mudanças diárias de preço de IMCG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF?
O maior preço de iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) no último ano foi 83.63. As ações oscilaram bastante dentro de 61.65 - 83.63, e a comparação com 83.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF?
O menor preço de iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) no ano foi 61.65. A comparação com o preço atual 82.65 e 61.65 - 83.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IMCG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IMCG?
No passado iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 83.25 e 13.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 83.25
- Open
- 83.57
- Bid
- 82.65
- Ask
- 82.95
- Low
- 82.22
- High
- 83.57
- Volume
- 201
- Mudança diária
- -0.72%
- Mudança mensal
- 0.22%
- Mudança de 6 meses
- 14.00%
- Mudança anual
- 13.22%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.576%
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
- $0.36 bilh
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $18.05 bilh