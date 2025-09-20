- Обзор рынка
IMCG: iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
Курс IMCG за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.22, а максимальная — 83.57.
Следите за динамикой iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IMCG
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IMCG сегодня?
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) сегодня оценивается на уровне 82.65. Инструмент торгуется в пределах 82.22 - 83.57, вчерашнее закрытие составило 83.25, а торговый объем достиг 201. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IMCG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF?
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 82.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.22% и USD. Отслеживайте движения IMCG на графике в реальном времени.
Как купить акции IMCG?
Вы можете купить акции iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) по текущей цене 82.65. Ордера обычно размещаются около 82.65 или 82.95, тогда как 201 и -1.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IMCG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IMCG?
Инвестирование в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 61.65 - 83.63 и текущей цены 82.65. Многие сравнивают 0.22% и 14.00% перед размещением ордеров на 82.65 или 82.95. Изучайте ежедневные изменения цены IMCG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF?
Самая высокая цена iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) за последний год составила 83.63. Акции заметно колебались в пределах 61.65 - 83.63, сравнение с 83.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF?
Самая низкая цена iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) за год составила 61.65. Сравнение с текущими 82.65 и 61.65 - 83.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IMCG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IMCG?
В прошлом iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.25 и 13.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 83.25
- Open
- 83.57
- Bid
- 82.65
- Ask
- 82.95
- Low
- 82.22
- High
- 83.57
- Объем
- 201
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- 14.00%
- Годовое изменение
- 13.22%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд