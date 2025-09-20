- Übersicht
IMCG: iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
Der Wechselkurs von IMCG hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.22 bis zu einem Hoch von 83.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IMCG heute?
Die Aktie von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) notiert heute bei 82.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von 82.22 - 83.57 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 83.25 und das Handelsvolumen erreichte 201. Das Live-Chart von IMCG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IMCG Dividenden?
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF wird derzeit mit 82.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IMCG zu verfolgen.
Wie kaufe ich IMCG-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) zum aktuellen Kurs von 82.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 82.65 oder 82.95 platziert, während 201 und -1.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IMCG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IMCG-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF müssen die jährliche Spanne 61.65 - 83.63 und der aktuelle Kurs 82.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.22% und 14.00%, bevor sie Orders zu 82.65 oder 82.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IMCG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF?
Der höchste Kurs von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) im vergangenen Jahr lag bei 83.63. Innerhalb von 61.65 - 83.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 83.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) im Laufe des Jahres betrug 61.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 82.65 und der Spanne 61.65 - 83.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IMCG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IMCG statt?
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 83.25 und 13.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 83.25
- Eröffnung
- 83.57
- Bid
- 82.65
- Ask
- 82.95
- Tief
- 82.22
- Hoch
- 83.57
- Volumen
- 201
- Tagesänderung
- -0.72%
- Monatsänderung
- 0.22%
- 6-Monatsänderung
- 14.00%
- Jahresänderung
- 13.22%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 3.334 M
- Vorh
- 1.792 M
- Akt
-
- Erw
- -0.205 M
- Vorh
- -0.271 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.033%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh