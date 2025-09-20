KurseKategorien
IMCG: iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

82.65 USD 0.60 (0.72%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IMCG hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.22 bis zu einem Hoch von 83.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IMCG heute?

Die Aktie von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) notiert heute bei 82.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von 82.22 - 83.57 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 83.25 und das Handelsvolumen erreichte 201. Das Live-Chart von IMCG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IMCG Dividenden?

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF wird derzeit mit 82.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IMCG zu verfolgen.

Wie kaufe ich IMCG-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) zum aktuellen Kurs von 82.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 82.65 oder 82.95 platziert, während 201 und -1.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IMCG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IMCG-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF müssen die jährliche Spanne 61.65 - 83.63 und der aktuelle Kurs 82.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.22% und 14.00%, bevor sie Orders zu 82.65 oder 82.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IMCG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF?

Der höchste Kurs von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) im vergangenen Jahr lag bei 83.63. Innerhalb von 61.65 - 83.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 83.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) im Laufe des Jahres betrug 61.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 82.65 und der Spanne 61.65 - 83.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IMCG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IMCG statt?

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 83.25 und 13.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
82.22 83.57
Jahresspanne
61.65 83.63
Vorheriger Schlusskurs
83.25
Eröffnung
83.57
Bid
82.65
Ask
82.95
Tief
82.22
Hoch
83.57
Volumen
201
Tagesänderung
-0.72%
Monatsänderung
0.22%
6-Monatsänderung
14.00%
Jahresänderung
13.22%
