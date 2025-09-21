FiyatlarBölümler
ICUCW: SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant

0.0549 USD 0.0050 (10.02%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ICUCW fiyatı bugün 10.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0500 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0549 aralığında işlem gördü.

SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0500 0.0549
Yıllık aralık
0.0140 0.0549
Önceki kapanış
0.0499
Açılış
0.0541
Satış
0.0549
Alış
0.0579
Düşük
0.0500
Yüksek
0.0549
Hacim
27
Günlük değişim
10.02%
Aylık değişim
9.80%
6 aylık değişim
56.41%
Yıllık değişim
15.58%
