ICUCW fiyatı bugün 10.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0500 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0549 aralığında işlem gördü.

SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.