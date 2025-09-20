CotationsSections
ICUCW: SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant

0.0549 USD 0.0050 (10.02%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ICUCW a changé de 10.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0500 et à un maximum de 0.0549.

Suivez la dynamique SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0500 0.0549
Range Annuel
0.0140 0.0549
Clôture Précédente
0.0499
Ouverture
0.0541
Bid
0.0549
Ask
0.0579
Plus Bas
0.0500
Plus Haut
0.0549
Volume
27
Changement quotidien
10.02%
Changement Mensuel
9.80%
Changement à 6 Mois
56.41%
Changement Annuel
15.58%
20 septembre, samedi