ICUCW: SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant
0.0448 USD 0.0003 (0.67%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICUCW за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0447, а максимальная — 0.0525.
Следите за динамикой SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.0447 0.0525
Годовой диапазон
0.0140 0.0525
- Предыдущее закрытие
- 0.0451
- Open
- 0.0499
- Bid
- 0.0448
- Ask
- 0.0478
- Low
- 0.0447
- High
- 0.0525
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- -10.40%
- 6-месячное изменение
- 27.64%
- Годовое изменение
- -5.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.