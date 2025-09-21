QuotazioniSezioni
Valute / ICUCW
Tornare a Azioni

ICUCW: SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant

0.0549 USD 0.0050 (10.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ICUCW ha avuto una variazione del 10.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0500 e ad un massimo di 0.0549.

Segui le dinamiche di SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0500 0.0549
Intervallo Annuale
0.0140 0.0549
Chiusura Precedente
0.0499
Apertura
0.0541
Bid
0.0549
Ask
0.0579
Minimo
0.0500
Massimo
0.0549
Volume
27
Variazione giornaliera
10.02%
Variazione Mensile
9.80%
Variazione Semestrale
56.41%
Variazione Annuale
15.58%
21 settembre, domenica