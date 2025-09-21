Valute / ICUCW
ICUCW: SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant
0.0549 USD 0.0050 (10.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ICUCW ha avuto una variazione del 10.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0500 e ad un massimo di 0.0549.
Segui le dinamiche di SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0500 0.0549
Intervallo Annuale
0.0140 0.0549
- Chiusura Precedente
- 0.0499
- Apertura
- 0.0541
- Bid
- 0.0549
- Ask
- 0.0579
- Minimo
- 0.0500
- Massimo
- 0.0549
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- 10.02%
- Variazione Mensile
- 9.80%
- Variazione Semestrale
- 56.41%
- Variazione Annuale
- 15.58%
21 settembre, domenica