HYFT

1.7300 USD 0.1500 (7.98%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HYFT fiyatı bugün -7.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.6800 ve Yüksek fiyatı olarak 1.8700 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.6800 1.8700
Yıllık aralık
1.4200 2.3000
Önceki kapanış
1.8800
Açılış
1.8700
Satış
1.7300
Alış
1.7330
Düşük
1.6800
Yüksek
1.8700
Hacim
890
Günlük değişim
-7.98%
Aylık değişim
-14.36%
6 aylık değişim
-14.36%
Yıllık değişim
-14.36%
21 Eylül, Pazar