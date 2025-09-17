КотировкиРазделы
HYFT
HYFT

1.5900 USD 0.1700 (9.66%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HYFT за сегодня изменился на -9.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.5200, а максимальная — 1.7310.

Дневной диапазон
1.5200 1.7310
Годовой диапазон
1.5200 2.3000
Предыдущее закрытие
1.7600
Open
1.7310
Bid
1.5900
Ask
1.5930
Low
1.5200
High
1.7310
Объем
1.867 K
Дневное изменение
-9.66%
Месячное изменение
-21.29%
6-месячное изменение
-21.29%
Годовое изменение
-21.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.