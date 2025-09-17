Валюты / HYFT
HYFT
1.5900 USD 0.1700 (9.66%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HYFT за сегодня изменился на -9.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.5200, а максимальная — 1.7310.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.5200 1.7310
Годовой диапазон
1.5200 2.3000
- Предыдущее закрытие
- 1.7600
- Open
- 1.7310
- Bid
- 1.5900
- Ask
- 1.5930
- Low
- 1.5200
- High
- 1.7310
- Объем
- 1.867 K
- Дневное изменение
- -9.66%
- Месячное изменение
- -21.29%
- 6-месячное изменение
- -21.29%
- Годовое изменение
- -21.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.