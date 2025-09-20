CotationsSections
Devises / HYFT
Retour à Actions

HYFT

1.7300 USD 0.1500 (7.98%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HYFT a changé de -7.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.6800 et à un maximum de 1.8700.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Range quotidien
1.6800 1.8700
Range Annuel
1.4200 2.3000
Clôture Précédente
1.8800
Ouverture
1.8700
Bid
1.7300
Ask
1.7330
Plus Bas
1.6800
Plus Haut
1.8700
Volume
890
Changement quotidien
-7.98%
Changement Mensuel
-14.36%
Changement à 6 Mois
-14.36%
Changement Annuel
-14.36%
20 septembre, samedi