HROWM: Harrow Inc - 11.875% Senior Notes due 2027
26.18 USD 0.12 (0.46%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HROWM fiyatı bugün 0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.08 ve Yüksek fiyatı olarak 26.18 aralığında işlem gördü.
Harrow Inc - 11.875% Senior Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HROWM haberleri
Günlük aralık
26.08 26.18
Yıllık aralık
24.90 27.70
- Önceki kapanış
- 26.06
- Açılış
- 26.08
- Satış
- 26.18
- Alış
- 26.48
- Düşük
- 26.08
- Yüksek
- 26.18
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- 0.46%
- Aylık değişim
- 0.15%
- 6 aylık değişim
- -1.80%
- Yıllık değişim
- -2.82%
21 Eylül, Pazar