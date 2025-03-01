Währungen / HROWM
HROWM: Harrow Inc - 11.875% Senior Notes due 2027
26.06 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HROWM hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.05 bis zu einem Hoch von 26.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Harrow Inc - 11.875% Senior Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HROWM News
Tagesspanne
26.05 26.07
Jahresspanne
24.90 27.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.04
- Eröffnung
- 26.05
- Bid
- 26.06
- Ask
- 26.36
- Tief
- 26.05
- Hoch
- 26.07
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- -0.31%
- 6-Monatsänderung
- -2.25%
- Jahresänderung
- -3.27%
