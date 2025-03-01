QuotazioniSezioni
HROWM: Harrow Inc - 11.875% Senior Notes due 2027

26.18 USD 0.12 (0.46%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HROWM ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.08 e ad un massimo di 26.18.

Segui le dinamiche di Harrow Inc - 11.875% Senior Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.08 26.18
Intervallo Annuale
24.90 27.70
Chiusura Precedente
26.06
Apertura
26.08
Bid
26.18
Ask
26.48
Minimo
26.08
Massimo
26.18
Volume
13
Variazione giornaliera
0.46%
Variazione Mensile
0.15%
Variazione Semestrale
-1.80%
Variazione Annuale
-2.82%
