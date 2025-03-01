クォートセクション
通貨 / HROWM
株に戻る

HROWM: Harrow Inc - 11.875% Senior Notes due 2027

26.06 USD 0.02 (0.08%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HROWMの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり26.05の安値と26.07の高値で取引されました。

Harrow Inc - 11.875% Senior Notes due 2027ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HROWM News

1日のレンジ
26.05 26.07
1年のレンジ
24.90 27.70
以前の終値
26.04
始値
26.05
買値
26.06
買値
26.36
安値
26.05
高値
26.07
出来高
12
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
-0.31%
6ヶ月の変化
-2.25%
1年の変化
-3.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K