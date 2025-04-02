- Genel bakış
GSLC: Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
GSLC fiyatı bugün 0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 127.27 ve Yüksek fiyatı olarak 129.56 aralığında işlem gördü.
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
GSLC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF hisse senedi 128.98 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 127.27 - 129.56 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 128.89 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 367 değerine ulaştı. GSLC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF hisse senedi şu anda 128.98 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 14.46% ve USD değerlerini izler. GSLC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
GSLC hisse senedi nasıl alınır?
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF hisselerini şu anki 128.98 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 128.98 ve Ask 129.28 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 367 ve günlük değişim oranı 1.06% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GSLC fiyat hareketlerini takip edin.
GSLC hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 94.87 - 131.30 ve mevcut fiyatı 128.98 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 128.98 veya Ask 129.28 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.66% ve 6 aylık değişim oranı 17.12% değerlerini karşılaştırır. GSLC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 131.30 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 94.87 - 131.30). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 128.89 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF performansını takip edin.
Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 94.87 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 128.98 ve hareket ettiği yıllık aralık 94.87 - 131.30 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GSLC fiyat hareketlerini izleyin.
GSLC hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 128.89 ve yıllık değişim oranı 14.46% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 128.89
- Açılış
- 127.63
- Satış
- 128.98
- Alış
- 129.28
- Düşük
- 127.27
- Yüksek
- 129.56
- Hacim
- 367
- Günlük değişim
- 0.07%
- Aylık değişim
- -0.66%
- 6 aylık değişim
- 17.12%
- Yıllık değişim
- 14.46%
