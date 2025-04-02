KurseKategorien
GSLC: Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

128.98 USD 0.09 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GSLC hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.27 bis zu einem Hoch von 129.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GSLC heute?

Die Aktie von Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) notiert heute bei 128.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von 127.27 - 129.56 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 128.89 und das Handelsvolumen erreichte 367. Das Live-Chart von GSLC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GSLC Dividenden?

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF wird derzeit mit 128.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GSLC zu verfolgen.

Wie kaufe ich GSLC-Aktien?

Sie können Aktien von Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) zum aktuellen Kurs von 128.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 128.98 oder 129.28 platziert, während 367 und 1.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GSLC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GSLC-Aktien?

Bei einer Investition in Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF müssen die jährliche Spanne 94.87 - 131.30 und der aktuelle Kurs 128.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.66% und 17.12%, bevor sie Orders zu 128.98 oder 129.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GSLC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF?

Der höchste Kurs von Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) im vergangenen Jahr lag bei 131.30. Innerhalb von 94.87 - 131.30 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 128.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF?

Der niedrigste Kurs von Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) im Laufe des Jahres betrug 94.87. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 128.98 und der Spanne 94.87 - 131.30 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GSLC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GSLC statt?

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 128.89 und 14.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
127.27 129.56
Jahresspanne
94.87 131.30
Vorheriger Schlusskurs
128.89
Eröffnung
127.63
Bid
128.98
Ask
129.28
Tief
127.27
Hoch
129.56
Volumen
367
Tagesänderung
0.07%
Monatsänderung
-0.66%
6-Monatsänderung
17.12%
Jahresänderung
14.46%
