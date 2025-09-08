FiyatlarBölümler
GLDM: SPDR Gold MiniShares Trust

72.95 USD 0.76 (1.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GLDM fiyatı bugün 1.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.35 ve Yüksek fiyatı olarak 72.97 aralığında işlem gördü.

SPDR Gold MiniShares Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
72.35 72.97
Yıllık aralık
50.67 73.40
Önceki kapanış
72.19
Açılış
72.39
Satış
72.95
Alış
73.25
Düşük
72.35
Yüksek
72.97
Hacim
3.453 K
Günlük değişim
1.05%
Aylık değişim
5.36%
6 aylık değişim
17.66%
Yıllık değişim
38.71%
