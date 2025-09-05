クォートセクション
通貨 / GLDM
GLDM: SPDR Gold MiniShares Trust

72.19 USD 0.30 (0.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GLDMの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり71.81の安値と72.34の高値で取引されました。

SPDR Gold MiniShares Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
71.81 72.34
1年のレンジ
50.67 73.40
以前の終値
72.49
始値
72.33
買値
72.19
買値
72.49
安値
71.81
高値
72.34
出来高
3.729 K
1日の変化
-0.41%
1ヶ月の変化
4.26%
6ヶ月の変化
16.44%
1年の変化
37.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K