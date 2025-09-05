KurseKategorien
GLDM
GLDM: SPDR Gold MiniShares Trust

72.19 USD 0.30 (0.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLDM hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.81 bis zu einem Hoch von 72.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR Gold MiniShares Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
71.81 72.34
Jahresspanne
50.67 73.40
Vorheriger Schlusskurs
72.49
Eröffnung
72.33
Bid
72.19
Ask
72.49
Tief
71.81
Hoch
72.34
Volumen
3.729 K
Tagesänderung
-0.41%
Monatsänderung
4.26%
6-Monatsänderung
16.44%
Jahresänderung
37.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K