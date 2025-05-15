FiyatlarBölümler
FNWD: Finward Bancorp

32.00 USD 0.40 (1.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FNWD fiyatı bugün -1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.67 ve Yüksek fiyatı olarak 32.83 aralığında işlem gördü.

Finward Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
31.67 32.83
Yıllık aralık
26.17 33.50
Önceki kapanış
32.40
Açılış
32.50
Satış
32.00
Alış
32.30
Düşük
31.67
Yüksek
32.83
Hacim
88
Günlük değişim
-1.23%
Aylık değişim
0.76%
6 aylık değişim
10.31%
Yıllık değişim
1.11%
