FNWD: Finward Bancorp
32.42 USD 0.02 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FNWD hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.18 bis zu einem Hoch von 32.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Finward Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
32.18 32.83
Jahresspanne
26.17 33.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.40
- Eröffnung
- 32.50
- Bid
- 32.42
- Ask
- 32.72
- Tief
- 32.18
- Hoch
- 32.83
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 2.08%
- 6-Monatsänderung
- 11.75%
- Jahresänderung
- 2.43%
