Курс FNWD за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.54, а максимальная — 31.77.

Следите за динамикой Finward Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.