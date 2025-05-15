Валюты / FNWD
FNWD: Finward Bancorp
31.77 USD 0.26 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNWD за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.54, а максимальная — 31.77.
Следите за динамикой Finward Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.54 31.77
Годовой диапазон
26.17 33.50
- Предыдущее закрытие
- 32.03
- Open
- 31.54
- Bid
- 31.77
- Ask
- 32.07
- Low
- 31.54
- High
- 31.77
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- 0.03%
- 6-месячное изменение
- 9.51%
- Годовое изменение
- 0.38%
