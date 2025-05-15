Valute / FNWD
FNWD: Finward Bancorp
32.00 USD 0.40 (1.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FNWD ha avuto una variazione del -1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.67 e ad un massimo di 32.83.
Segui le dinamiche di Finward Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.67 32.83
Intervallo Annuale
26.17 33.50
- Chiusura Precedente
- 32.40
- Apertura
- 32.50
- Bid
- 32.00
- Ask
- 32.30
- Minimo
- 31.67
- Massimo
- 32.83
- Volume
- 88
- Variazione giornaliera
- -1.23%
- Variazione Mensile
- 0.76%
- Variazione Semestrale
- 10.31%
- Variazione Annuale
- 1.11%
21 settembre, domenica