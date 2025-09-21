FiyatlarBölümler
Dövizler / FDSB
FDSB

13.64 USD 0.28 (2.01%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FDSB fiyatı bugün -2.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.64 ve Yüksek fiyatı olarak 13.95 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
13.64 13.95
Yıllık aralık
10.37 15.64
Önceki kapanış
13.92
Açılış
13.95
Satış
13.64
Alış
13.94
Düşük
13.64
Yüksek
13.95
Hacim
53
Günlük değişim
-2.01%
Aylık değişim
-1.87%
6 aylık değişim
10.89%
Yıllık değişim
31.53%
21 Eylül, Pazar