13.64 USD 0.28 (2.01%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FDSB ha avuto una variazione del -2.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.64 e ad un massimo di 13.95.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
13.64 13.95
Intervallo Annuale
10.37 15.64
Chiusura Precedente
13.92
Apertura
13.95
Bid
13.64
Ask
13.94
Minimo
13.64
Massimo
13.95
Volume
53
Variazione giornaliera
-2.01%
Variazione Mensile
-1.87%
Variazione Semestrale
10.89%
Variazione Annuale
31.53%
21 settembre, domenica