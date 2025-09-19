KurseKategorien
FDSB

13.92 USD 0.04 (0.29%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FDSB hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.90 bis zu einem Hoch von 13.95 gehandelt.

Tagesspanne
13.90 13.95
Jahresspanne
10.37 15.64
Vorheriger Schlusskurs
13.88
Eröffnung
13.90
Bid
13.92
Ask
14.22
Tief
13.90
Hoch
13.95
Volumen
34
Tagesänderung
0.29%
Monatsänderung
0.14%
6-Monatsänderung
13.17%
Jahresänderung
34.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K