FiyatlarBölümler
Dövizler / ETHA
Geri dön - Hisse senetleri

ETHA

33.570 USD 1.160 (3.34%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ETHA fiyatı bugün -3.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.550 ve Yüksek fiyatı olarak 34.419 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
33.550 34.419
Yıllık aralık
10.995 36.800
Önceki kapanış
34.730
Açılış
34.250
Satış
33.570
Alış
33.600
Düşük
33.550
Yüksek
34.419
Hacim
29.672 K
Günlük değişim
-3.34%
Aylık değişim
3.09%
6 aylık değişim
136.74%
Yıllık değişim
69.72%
21 Eylül, Pazar