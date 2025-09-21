Dövizler / ETHA
ETHA
33.570 USD 1.160 (3.34%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ETHA fiyatı bugün -3.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.550 ve Yüksek fiyatı olarak 34.419 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
33.550 34.419
Yıllık aralık
10.995 36.800
- Önceki kapanış
- 34.730
- Açılış
- 34.250
- Satış
- 33.570
- Alış
- 33.600
- Düşük
- 33.550
- Yüksek
- 34.419
- Hacim
- 29.672 K
- Günlük değişim
- -3.34%
- Aylık değişim
- 3.09%
- 6 aylık değişim
- 136.74%
- Yıllık değişim
- 69.72%
21 Eylül, Pazar