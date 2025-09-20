QuotazioniSezioni
Valute / ETHA
Tornare a Azioni

ETHA

33.570 USD 1.160 (3.34%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ETHA ha avuto una variazione del -3.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.550 e ad un massimo di 34.419.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
33.550 34.419
Intervallo Annuale
10.995 36.800
Chiusura Precedente
34.730
Apertura
34.250
Bid
33.570
Ask
33.600
Minimo
33.550
Massimo
34.419
Volume
29.672 K
Variazione giornaliera
-3.34%
Variazione Mensile
3.09%
Variazione Semestrale
136.74%
Variazione Annuale
69.72%
20 settembre, sabato