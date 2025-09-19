KurseKategorien
ETHA
ETHA

34.730 USD 0.550 (1.61%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ETHA hat sich für heute um 1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.515 bis zu einem Hoch von 35.140 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
34.515 35.140
Jahresspanne
10.995 36.800
Vorheriger Schlusskurs
34.180
Eröffnung
34.725
Bid
34.730
Ask
34.760
Tief
34.515
Hoch
35.140
Volumen
30.044 K
Tagesänderung
1.61%
Monatsänderung
6.65%
6-Monatsänderung
144.92%
Jahresänderung
75.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K