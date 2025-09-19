Währungen / ETHA
ETHA
34.730 USD 0.550 (1.61%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ETHA hat sich für heute um 1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.515 bis zu einem Hoch von 35.140 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
34.515 35.140
Jahresspanne
10.995 36.800
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.180
- Eröffnung
- 34.725
- Bid
- 34.730
- Ask
- 34.760
- Tief
- 34.515
- Hoch
- 35.140
- Volumen
- 30.044 K
- Tagesänderung
- 1.61%
- Monatsänderung
- 6.65%
- 6-Monatsänderung
- 144.92%
- Jahresänderung
- 75.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K