EGHA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün EGH Acquisition Corp. hisse senedi 10.1400 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.1400 - 10.1400 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.1400 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. EGHA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

EGH Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? EGH Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 10.1400 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.41% ve USD değerlerini izler. EGHA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EGHA hisse senedi nasıl alınır? EGH Acquisition Corp. hisselerini şu anki 10.1400 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.1400 ve Ask 10.1430 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EGHA fiyat hareketlerini takip edin.

EGHA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? EGH Acquisition Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.3100 - 10.3900 ve mevcut fiyatı 10.1400 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.1400 veya Ask 10.1430 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı 0.90% değerlerini karşılaştırır. EGHA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

EGH Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? EGH Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.3900 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.3100 - 10.3900). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.1400 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak EGH Acquisition Corp. performansını takip edin.

EGH Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? EGH Acquisition Corp. (EGHA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.3100 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.1400 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.3100 - 10.3900 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EGHA fiyat hareketlerini izleyin.