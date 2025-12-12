КотировкиРазделы
EGHA: EGH Acquisition Corp.

10.1400 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EGHA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.1400, а максимальная — 10.1400.

Следите за динамикой EGH Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EGHA сегодня?

EGH Acquisition Corp. (EGHA) сегодня оценивается на уровне 10.1400. Инструмент торгуется в пределах 10.1400 - 10.1400, вчерашнее закрытие составило 10.1400, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EGHA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EGH Acquisition Corp.?

EGH Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.1400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.41% и USD. Отслеживайте движения EGHA на графике в реальном времени.

Как купить акции EGHA?

Вы можете купить акции EGH Acquisition Corp. (EGHA) по текущей цене 10.1400. Ордера обычно размещаются около 10.1400 или 10.1430, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EGHA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EGHA?

Инвестирование в EGH Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.3100 - 10.3900 и текущей цены 10.1400. Многие сравнивают 0.00% и 0.90% перед размещением ордеров на 10.1400 или 10.1430. Изучайте ежедневные изменения цены EGHA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EGH Acquisition Corp.?

Самая высокая цена EGH Acquisition Corp. (EGHA) за последний год составила 10.3900. Акции заметно колебались в пределах 9.3100 - 10.3900, сравнение с 10.1400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EGH Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EGH Acquisition Corp.?

Самая низкая цена EGH Acquisition Corp. (EGHA) за год составила 9.3100. Сравнение с текущими 10.1400 и 9.3100 - 10.3900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EGHA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EGHA?

В прошлом EGH Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1400 и -2.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.1400 10.1400
Годовой диапазон
9.3100 10.3900
Предыдущее закрытие
10.1400
Open
10.1400
Bid
10.1400
Ask
10.1430
Low
10.1400
High
10.1400
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.90%
Годовое изменение
-2.41%
