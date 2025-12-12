- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EGHA: EGH Acquisition Corp.
Курс EGHA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.1400, а максимальная — 10.1400.
Следите за динамикой EGH Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EGHA сегодня?
EGH Acquisition Corp. (EGHA) сегодня оценивается на уровне 10.1400. Инструмент торгуется в пределах 10.1400 - 10.1400, вчерашнее закрытие составило 10.1400, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EGHA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EGH Acquisition Corp.?
EGH Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.1400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.41% и USD. Отслеживайте движения EGHA на графике в реальном времени.
Как купить акции EGHA?
Вы можете купить акции EGH Acquisition Corp. (EGHA) по текущей цене 10.1400. Ордера обычно размещаются около 10.1400 или 10.1430, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EGHA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EGHA?
Инвестирование в EGH Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.3100 - 10.3900 и текущей цены 10.1400. Многие сравнивают 0.00% и 0.90% перед размещением ордеров на 10.1400 или 10.1430. Изучайте ежедневные изменения цены EGHA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EGH Acquisition Corp.?
Самая высокая цена EGH Acquisition Corp. (EGHA) за последний год составила 10.3900. Акции заметно колебались в пределах 9.3100 - 10.3900, сравнение с 10.1400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EGH Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EGH Acquisition Corp.?
Самая низкая цена EGH Acquisition Corp. (EGHA) за год составила 9.3100. Сравнение с текущими 10.1400 и 9.3100 - 10.3900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EGHA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EGHA?
В прошлом EGH Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1400 и -2.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.1400
- Open
- 10.1400
- Bid
- 10.1400
- Ask
- 10.1430
- Low
- 10.1400
- High
- 10.1400
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.90%
- Годовое изменение
- -2.41%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.