- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EGHA: EGH Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von EGHA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.1400 bis zu einem Hoch von 10.1400 gehandelt.
Verfolgen Sie die EGH Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EGHA heute?
Die Aktie von EGH Acquisition Corp. (EGHA) notiert heute bei 10.1400. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.1400 - 10.1400 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.1400 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von EGHA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EGHA Dividenden?
EGH Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.1400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EGHA zu verfolgen.
Wie kaufe ich EGHA-Aktien?
Sie können Aktien von EGH Acquisition Corp. (EGHA) zum aktuellen Kurs von 10.1400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.1400 oder 10.1430 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EGHA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EGHA-Aktien?
Bei einer Investition in EGH Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.3100 - 10.3900 und der aktuelle Kurs 10.1400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 0.90%, bevor sie Orders zu 10.1400 oder 10.1430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EGHA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EGH Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von EGH Acquisition Corp. (EGHA) im vergangenen Jahr lag bei 10.3900. Innerhalb von 9.3100 - 10.3900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.1400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EGH Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EGH Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von EGH Acquisition Corp. (EGHA) im Laufe des Jahres betrug 9.3100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.1400 und der Spanne 9.3100 - 10.3900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EGHA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EGHA statt?
EGH Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.1400 und -2.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.1400
- Eröffnung
- 10.1400
- Bid
- 10.1400
- Ask
- 10.1430
- Tief
- 10.1400
- Hoch
- 10.1400
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.90%
- Jahresänderung
- -2.41%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh