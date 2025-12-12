- Aperçu
EGHA: EGH Acquisition Corp.
Le taux de change de EGHA a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.1400 et à un maximum de 10.1400.
Suivez la dynamique EGH Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EGHA aujourd'hui ?
L'action EGH Acquisition Corp. est cotée à 10.1400 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.1400 - 10.1400, a clôturé hier à 10.1400 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de EGHA présente ces mises à jour.
L'action EGH Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
EGH Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.1400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EGHA.
Comment acheter des actions EGHA ?
Vous pouvez acheter des actions EGH Acquisition Corp. au cours actuel de 10.1400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.1400 ou de 10.1430, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EGHA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EGHA ?
Investir dans EGH Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.3100 - 10.3900 et le prix actuel 10.1400. Beaucoup comparent 0.00% et 0.90% avant de passer des ordres à 10.1400 ou 10.1430. Consultez le graphique du cours de EGHA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EGH Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de EGH Acquisition Corp. l'année dernière était 10.3900. Au cours de 9.3100 - 10.3900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.1400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EGH Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EGH Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de EGH Acquisition Corp. (EGHA) sur l'année a été 9.3100. Sa comparaison avec 10.1400 et 9.3100 - 10.3900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EGHA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EGHA a-t-elle été divisée ?
EGH Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.1400 et -2.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.1400
- Ouverture
- 10.1400
- Bid
- 10.1400
- Ask
- 10.1430
- Plus Bas
- 10.1400
- Plus Haut
- 10.1400
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 0.90%
- Changement Annuel
- -2.41%
