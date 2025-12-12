CotationsSections
Devises / EGHA
Retour à Actions

EGHA: EGH Acquisition Corp.

10.1400 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de EGHA a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.1400 et à un maximum de 10.1400.

Suivez la dynamique EGH Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EGHA aujourd'hui ?

L'action EGH Acquisition Corp. est cotée à 10.1400 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.1400 - 10.1400, a clôturé hier à 10.1400 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de EGHA présente ces mises à jour.

L'action EGH Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?

EGH Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.1400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EGHA.

Comment acheter des actions EGHA ?

Vous pouvez acheter des actions EGH Acquisition Corp. au cours actuel de 10.1400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.1400 ou de 10.1430, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EGHA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EGHA ?

Investir dans EGH Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.3100 - 10.3900 et le prix actuel 10.1400. Beaucoup comparent 0.00% et 0.90% avant de passer des ordres à 10.1400 ou 10.1430. Consultez le graphique du cours de EGHA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action EGH Acquisition Corp. ?

Le cours le plus élevé de EGH Acquisition Corp. l'année dernière était 10.3900. Au cours de 9.3100 - 10.3900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.1400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EGH Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action EGH Acquisition Corp. ?

Le cours le plus bas de EGH Acquisition Corp. (EGHA) sur l'année a été 9.3100. Sa comparaison avec 10.1400 et 9.3100 - 10.3900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EGHA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EGHA a-t-elle été divisée ?

EGH Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.1400 et -2.41% après les opérations sur titres.

Range quotidien
10.1400 10.1400
Range Annuel
9.3100 10.3900
Clôture Précédente
10.1400
Ouverture
10.1400
Bid
10.1400
Ask
10.1430
Plus Bas
10.1400
Plus Haut
10.1400
Volume
2
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
0.00%
Changement à 6 Mois
0.90%
Changement Annuel
-2.41%
12 décembre, vendredi
18:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
414
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
548
Fcst
Prev
549
20:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev