ECXWW: ECARX Holdings Inc - Warrants

0.0550 USD 0.0100 (15.38%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ECXWW fiyatı bugün -15.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0550 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0550 aralığında işlem gördü.

ECARX Holdings Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0550 0.0550
Yıllık aralık
0.0140 0.1100
Önceki kapanış
0.0650
Açılış
0.0550
Satış
0.0550
Alış
0.0580
Düşük
0.0550
Yüksek
0.0550
Hacim
1
Günlük değişim
-15.38%
Aylık değişim
-21.20%
6 aylık değişim
-8.33%
Yıllık değişim
233.33%
21 Eylül, Pazar