ECXWW: ECARX Holdings Inc - Warrants
0.0606 USD 0.0050 (7.62%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ECXWW de hoy ha cambiado un -7.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0603, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ECARX Holdings Inc - Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.0603 0.0700
Rango anual
0.0140 0.1100
- Cierres anteriores
- 0.0656
- Open
- 0.0700
- Bid
- 0.0606
- Ask
- 0.0636
- Low
- 0.0603
- High
- 0.0700
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -7.62%
- Cambio mensual
- -13.18%
- Cambio a 6 meses
- 1.00%
- Cambio anual
- 267.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B