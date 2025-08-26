Valute / ECXWW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ECXWW: ECARX Holdings Inc - Warrants
0.0550 USD 0.0100 (15.38%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ECXWW ha avuto una variazione del -15.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0550 e ad un massimo di 0.0550.
Segui le dinamiche di ECARX Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0550 0.0550
Intervallo Annuale
0.0140 0.1100
- Chiusura Precedente
- 0.0650
- Apertura
- 0.0550
- Bid
- 0.0550
- Ask
- 0.0580
- Minimo
- 0.0550
- Massimo
- 0.0550
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -15.38%
- Variazione Mensile
- -21.20%
- Variazione Semestrale
- -8.33%
- Variazione Annuale
- 233.33%
21 settembre, domenica