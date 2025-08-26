QuotazioniSezioni
ECXWW: ECARX Holdings Inc - Warrants

0.0550 USD 0.0100 (15.38%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ECXWW ha avuto una variazione del -15.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0550 e ad un massimo di 0.0550.

Segui le dinamiche di ECARX Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0550 0.0550
Intervallo Annuale
0.0140 0.1100
Chiusura Precedente
0.0650
Apertura
0.0550
Bid
0.0550
Ask
0.0580
Minimo
0.0550
Massimo
0.0550
Volume
1
Variazione giornaliera
-15.38%
Variazione Mensile
-21.20%
Variazione Semestrale
-8.33%
Variazione Annuale
233.33%
21 settembre, domenica