Währungen / ECXWW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ECXWW: ECARX Holdings Inc - Warrants
0.0650 USD 0.0044 (7.26%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ECXWW hat sich für heute um 7.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0500 bis zu einem Hoch von 0.0650 gehandelt.
Verfolgen Sie die ECARX Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0500 0.0650
Jahresspanne
0.0140 0.1100
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0606
- Eröffnung
- 0.0500
- Bid
- 0.0650
- Ask
- 0.0680
- Tief
- 0.0500
- Hoch
- 0.0650
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 7.26%
- Monatsänderung
- -6.88%
- 6-Monatsänderung
- 8.33%
- Jahresänderung
- 293.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K