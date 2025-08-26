KurseKategorien
ECXWW: ECARX Holdings Inc - Warrants

0.0650 USD 0.0044 (7.26%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ECXWW hat sich für heute um 7.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0500 bis zu einem Hoch von 0.0650 gehandelt.

Verfolgen Sie die ECARX Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0500 0.0650
Jahresspanne
0.0140 0.1100
Vorheriger Schlusskurs
0.0606
Eröffnung
0.0500
Bid
0.0650
Ask
0.0680
Tief
0.0500
Hoch
0.0650
Volumen
3
Tagesänderung
7.26%
Monatsänderung
-6.88%
6-Monatsänderung
8.33%
Jahresänderung
293.94%
